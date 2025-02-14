Суспільство

Росія запустила по Україні 133 дрони: як відпрацювала ППО
14 Лютого 2025 08:39
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: НГУ
Робота мобільної вогневої групи / Фото: НГУ

У ніч на 14 лютого, починаючи з 19:30 13 лютого, РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 73 “шахеди” та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок дронової атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.


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