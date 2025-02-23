Росія запустила 267 дронів і ракети “Іскандер”, ППО знищила 138 Shahed

У ніч на 23 лютого російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 267 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією військових, атака здійснювалася з напрямків Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, Чауди (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО знищила 138 ударних Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

119 ворожих дронів-імітаторів було локаційно втрачено без негативних наслідків. Три з них полетіли у напрямку Білорусі, один – у бік Росії.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Київська та Запорізька області. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.