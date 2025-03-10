Суспільство

Росія втратила в Україні 1190 солдатів за добу: дані Генштабу
10 Березня 2025 07:07
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Українські військові / Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби з 9 по 10 березня Збройні сили України знешкодили 1190 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2025 року склали 886320 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

Також українські воїни знешкодили:

  • 18 танків;
  • 40 бойових броньованих машин;
  • 65 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 241 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 138 автомобілів та цистерн з ПММ.

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