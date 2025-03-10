Росія втратила в Україні 1190 солдатів за добу: дані Генштабу

Протягом доби з 9 по 10 березня Збройні сили України знешкодили 1190 російських загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2025 року склали 886320 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

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