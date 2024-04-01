Економіка

Росія суттєво зменшує морський експорт дизеля через атаки на НПЗ, – Bloomberg

1 Квітня 2024 17:39
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росія, нафта
Палаючий НПЗ у Рязанській області РФ / Скриншот з відео

Росія планує скоротити щоденний експорт дизельного палива з ключових західних портів у квітні до найнижчого рівня за останні п’ять місяців.

Це трапилось після того, як українські безпілотники атакували нафтопереробні заводи, повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, завантаження пального РФ у портах Чорного та Балтійського морів зменшиться приблизно до 2,29 мільйона тонн.

Журналісти, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler, уточнюють, що таким чином Росія експортуватиме понад 569 000 барелів на день, що на 21% менше, ніж фактичний щоденний експорт з тих самих портів у березні. Тоді РФ продавала по 724 тисячі барелів щодня.

Bloomberg вказало, що Росія скорочує постачання дизельного пального морем після того, як тижневі темпи перероблення сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму через атаки дронів на НПЗ.

Ситуація погіршується також через сезонні ремонтні роботи, які знижують пропускну спроможність деяких російських нафтопереробних заводів й чинять тиск на дизельні потоки у РФ, інформує агентство.


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