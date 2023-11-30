Суспільство

Росія розгорнула нову дивізію десантників для війни в Україні, – британська розвідка

30 Листопада 2023 10:25
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війна

Повітряно-десантні війська Росії (ПДВ) розпочали розгортати на тимчасово окупованій частині Херсонщини новосформовану дивізію десантників.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у серпні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив плани відновлення 104 дивізії, яка у 1998 році була скорочена до розміру бригади. 

Її підпорядковані підрозділи, ймовірно, включають 337-й полк, додатковий маневровий полк та 52 артилерійська бригада.

“Дивізія, швидше за все, буде погано навчена і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ. Майже напевно бригада піддасться пильній увазі з боку російського генерала, відповідального за Херсон, генерал-полковника Михайла Теплінського, який є командувачем ВДВ”, – вважають у розвідці.


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