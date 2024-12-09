Росія просить Туреччину допомогти вивести свої війська із Сирії, – CNN Türk

Росія звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати безпечний вихід російських військових із Сирії, повідомляє CNN Türk із посиланням на джерела.

“Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім”, — йдеться у повідомленні.

Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про повне звільнення Дамаска. Президент Сирії Башар Асад разом із сім’єю покинув країну і наразі перебуває в Росії.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з новим керівництвом, яке обере сирійський народ, і забезпечити передачу влади.