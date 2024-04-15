Економіка

Росія поступово відновлює нафтопереробні потужності, – Reuters

15 Квітня 2024 18:01
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росія, нафта
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ / Фото: Губернатор Кондратьєв

Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які були уражені українськими безпілотниками, скоротивши потужності до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.

За підрахунками Reuters, загальна потужність первинної переробки нафти в Росії, що простоює через безпілотники, скоротилася до 90 500 тонн на добу з приблизно 123 800 тонн на добу раніше.

Після того, як 2 квітня було завдано удару по заводу “Танеко”, не було жодних повідомлень про успішні атаки на російські великі нафтопереробні заводи. Росія швидко відновлює свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних технологій, пише агентство.

Це стосується Рязанського заводу, що належить “Роснефти”, який повернув в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6. Також повернули в експлуатацію установки Куйбишевського НПЗ, який ремонтує CDU-4, установку CDU-5, і раніше зупинену на технічне обслуговування установку CDU-6.

Однак, в цілому, сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії, виведені з ладу через різні зупинки і технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 мільйона тонн в квітні, в порівнянні з 4,1 мільйона тонн в березні.


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