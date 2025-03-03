Росія планує запускати по Україні до 500 дронів одночасно, – ГУР

Росія наростила виробництво дронів, що дозволяє їй застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотників. У перспективі кількість одночасно запущених дронів може зрости до 500.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, РФ суттєво розширила номенклатуру безпілотних літальних апаратів. Якщо раніше Україна фіксувала використання “Герань-1” та “Герань-2”, то нині росіяни залучають також “Гарпію”, “Герберу”, “Пародію” та інші.

“Різні типи безпілотників, зокрема ударні, розвідувальні та хибні цілі, створюють значне навантаження на нашу ППО. Важко відрізнити, які дрони несуть бойову частину, а які – ні”, – пояснив Скібіцький.

Основне виробництво БПЛА зосереджене в Іжевську, Єлабузі та на підприємствах концерну “Калашников”. Це дозволяє Росії збільшувати масштаби атак, а в подальшому – розширювати кількість пускових майданчиків.

“Якщо вони реалізують свої плани, то до середини року зможуть запускати одночасно до 500 дронів”, – зазначив генерал-майор.