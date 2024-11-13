Росія підняла у небо стратегічну авіацію, зафіксовано пуски ракет

У Росії зафіксований зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, повідомили Повітряні сили.

Військові поінформували, що було зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС з Оленєгорська.

Як додають моніторингові канали, близько шостої ранку борти здійснили пускові маневри.

“Ворог ймовірно виконав пуск крилатих ракет повітряного базування з району Ростовської області РФ. Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємось за годину, близько 07:00”, – пише monitor.

Доповнено 7:00 Стратегічні бомбардувальники здійснили реальні запуски крилатих ракет повітряного базування, перші з них вже увійшли в повітряний простір України.

