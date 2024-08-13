Політика

Росія перекинула частину військ з півдня України у Курську область
13 Серпня 2024 18:58
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війна
Пункт пропуску на кордоні з Росією біля російського кордону в Сумській області / Фото: REUTERS

Росія перекинула в Курську область частину своїх військ із Херсонської та Запорізької областей.

Про це заявив Politico речник угруповання військ “Таврія” Дмитро Ліховий.

“Росія передислокувала частину підрозділів із Запорізької та Херсонської областей на півдні України”, – сказав він.

При цьому, щоб спробувати протистояти українським успіхам, російські війська продовжили наступ на Покровськ та інші райони Донецької області України.

“Росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика”, – додав Лиховій.


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