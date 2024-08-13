Росія перекинула частину військ з півдня України у Курську область

Росія перекинула в Курську область частину своїх військ із Херсонської та Запорізької областей.

Про це заявив Politico речник угруповання військ “Таврія” Дмитро Ліховий.

“Росія передислокувала частину підрозділів із Запорізької та Херсонської областей на півдні України”, – сказав він.

При цьому, щоб спробувати протистояти українським успіхам, російські війська продовжили наступ на Покровськ та інші райони Донецької області України.

“Росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика”, – додав Лиховій.