Суспільство

Росія перекидає на Харківський напрямок додаткові сили
17 Липня 2024 15:37
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Російські окупаційні війська перекидають живу силу на Харківський напрямок з інших напрямків, щоб продовжувати штурмові дії.

Про це під час брифінгу сказав керівник ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог постійно підтягує резерви, на Вовчанський напрямок, у тому числі. За розвідданими, вони мають плани рухатися далі, але можливості не мають — наші військові тримають позиції. Звичайно, вони будуть проводити заходи зі збільшення своєї військової присутності, але розуміємо, що вони з Сумського напрямку відтягують свої резерви на Харківський напрямок, у тому числі й з інших ліній фронту, щоб продовжувати тиск. Значна кількість — сотні живої сили — знищено по цьому напрямку”, — сказав Синєгубов.


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