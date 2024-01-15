Суспільство

Росія намагається відвоювати втрачені позиції на півдні, – Сирський

15 Січня 2024 18:21
читать на русском →
війна

Росія має надію відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. ЗСУ там проводять контратаки.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в коментарі Reuters.

“Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої “активної оборони”, – сказав Сирський.

За його словами, РФ намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема – основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. Там командування РФ не зважає на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Водночас він заявив, що українські солдати застосовують тактику “активної оборони”: не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.

“Наступальні дії на рівні батальйону – велика рідкість”, – сказав Сирський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2024 18:21

Росія намагається відвоювати втрачені позиції на півдні, – Сирський
15 Січня 2024 16:50

Збиття російського А-50 стало першим в історії знищенням літака дальнього радіолокаційного виявлення — ЗМІ
15 Січня 2024 15:52

В мережі показали фото ураженого російського Іл-22
15 Січня 2024 15:42

Мін’юст оскаржуватиме поновлення на посаді громадянки Росії
15 Січня 2024 14:27

Зеленський прилетів до Швейцарії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки