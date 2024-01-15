Росія намагається відвоювати втрачені позиції на півдні, – Сирський

Росія має надію відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. ЗСУ там проводять контратаки.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в коментарі Reuters.

“Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої “активної оборони”, – сказав Сирський.

За його словами, РФ намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема – основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. Там командування РФ не зважає на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Водночас він заявив, що українські солдати застосовують тактику “активної оборони”: не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.

“Наступальні дії на рівні батальйону – велика рідкість”, – сказав Сирський.