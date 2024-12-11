Росія може атакувати Україну ще одним “Орєшніком” – американська розвідка

Американська розвідка вважає, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності “Орєшнік” проти України найближчими днями.

Про це написало агентство Bloomberg.

Згідно з джерелом, американські розвідники вважають “Орєшнік” радше засобом залякування, а не такою ракетою, яка може істотно змінити ситуацію на фронті. Водночас зазначено, що Росія має лише кілька таких ракет, і їхні боєголовки менші за ті, що зазвичай використовуються у звичайних ракетах, які Москва регулярно запускає по Україні.

Американський посадовець, що поділився цією інформацією на закритому брифінгу, уточнив, що за оцінками розвідки, Росія може знову запустити “Орєшнік” по Україні найближчими днями.