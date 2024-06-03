Росія активізувала кампанію з дезінформації, спрямовану проти Франції та Олімпійських ігор

РФ активізувала кампанію з дезінформації в інтернеті, спрямовану проти Франції та майбутніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє Microsoft у своєму блозі.

Кампанія включає фальсифіковані новинні сайти і повнометражний документальний фільм. Матеріали спрямовані для того, щоб очорнити репутацію Міжнародного олімпійського комітету і створити враження, що літні ігри будуть затьмарені насильством, заявляє Microsoft.

Кампанії проводилися двома підтримуваними Росією організаціями Storm-1679 і Storm-1099, також відомими як “Doppleganger”.

Використовуючи 15 фальсифікованих французьких новинних сайтів, Doppleganger посилювала російські заяви про корупцію в МОК і можливе насильство на іграх.

Кампанія активізувалася наприкінці минулого року після рішення МОК дозволити російським спортсменам брати участь в іграх як нейтральним учасникам, заявили в Microsoft.