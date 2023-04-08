Політика

Російським урядовцям закрили вільний виїзд за кордон

8 Квітня 2023 15:07
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виїзд за кордон, рф

Керівництву уряду РФ заборонили вільно виїжджати за межі країни, для офіційних поїздок вони повинні отримувати спеціальний дозвіл від прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

Російський прем’єр Мішустін фактично закрив кордони для своїх підлеглих, пише УП з посиланням на The Bell.

Виїжджати за кордон високопоставленим співробітникам уряду РФ – міністрам, керівникам апарату, їхнім заступникам і начальникам департаментів – тепер можна тільки в офіційних справах і з дозволу прем’єра, повідомили виданню поінформовані джерела.

Водночас, розповіли джерела видання, для співробітників Адміністрації президента Росії таких суворих обмежень немає. Один із них пояснив різницю в обмеженнях для співробітників Кремля та уряду “особливим завзяттям” Мішустіна.

Раніше видання The Financial Times повідомляло, що російські спецслужби вилучають паспорти у високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти їхньому виїзду за кордон.


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