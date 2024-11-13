Російським призовникам почали розсилати повідомлення про заборону виїзду з РФ

Військкомати в Москві розіслали призовникам на строкову службу сповіщення про те, що на них накладено обмеження за неявку за повісткою.

Кілька реальних випадків отримання такого повідомлення підтвердив “Важным историям” юрист Артем Клига.

У повідомленнях ідеться про те, що призовнику закрито виїзд із Росії і накладено інші обмеження відповідно до поправок до закону “Про військовий обов’язок” від 2024 року.

Тим, хто отримав повідомлення, також пригрозили кримінальною відповідальністю і закликали терміново з’явитися у збірний пункт.

За словами Клиги, призовники почали повідомляти правозахисникам про розсилку таких повідомлень минулого тижня.