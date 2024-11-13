Суспільство

Російським призовникам почали розсилати повідомлення про заборону виїзду з РФ
13 Листопада 2024 10:06
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росія
Ілюстративне фото / ТАСС

Військкомати в Москві розіслали призовникам на строкову службу сповіщення про те, що на них накладено обмеження за неявку за повісткою.

Кілька реальних випадків отримання такого повідомлення підтвердив “Важным историям” юрист Артем Клига.

У повідомленнях ідеться про те, що призовнику закрито виїзд із Росії і накладено інші обмеження відповідно до поправок до закону “Про військовий обов’язок” від 2024 року.

Тим, хто отримав повідомлення, також пригрозили кримінальною відповідальністю і закликали терміново з’явитися у збірний пункт.

За словами Клиги, призовники почали повідомляти правозахисникам про розсилку таких повідомлень минулого тижня.


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