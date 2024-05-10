Російський військовий допоміг ГУР повернути з окупованих територій двох українських десантників

З окупованих територій вдалося повернути двох українських військових та одного російського. Спецоперація ГУР відбулася у 2023 році і тривала протягом кількох місяців.

Про це розповів під час пресконференції представник відомства Андрій Юсов, передає “Суспільне”.

На початку 2022 року двоє українських військовослужбовців ДШВ з позивними “Чопа” та “Малий” отримали поранення та потрапили до лікарні. Це сталося на Луганщині. Згодом чоловіків прихистили місцеві жителі.

“Коли я був там. Мені допомагало багато людей. Особисто для мене це є ознака, що наших людей там багато. Людей, які чекають нас”, — розповів “Чопа”.

У 2023 році через проєкт “Хочу жить” до Координаційного штабу з питань поводженням з військовополоненими звернувся російський армієць Дмитро. Він висловив бажання переїхати до України разом із родиною та воювати проти Росії.

“Так ми об’єднали дві ідеї в одну спецоперацію “Прапор”. Це була складна багаторівнева операція, про яку колись і книги напишуть, і фільми. Дмитро був старшим прапорщиком в російській армії. Це і послужило назві спецоперації. Він вийшов сам, а також вивів двох військовослужбовців, які були поранені і перебували на окупованій території рік і сім місяців”, — пояснив Юсов.

Зараз “Чопа” та “Малий” продовжують службу в ДШВ, а Дмитро, який долучився до Легіону “Свобода Росії”, наразі проходить навчання на полігонах.