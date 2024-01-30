Суспільство

Російський наступ завершиться ближче до весни, – Буданов

30 Січня 2024 17:49
читать на русском →
буданов, війна

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів триває вже 2,5 місяці, а завершиться ближче до весни цього року.

Про це він сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Наступальна операція РФ почалася в листопаді 2023 року, вона триває. Певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки те, що сталось. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець – це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, але, як ви розумієте, й близько цього немає. Але їх наступ ще продовжується і десь на початку весни він вичерпається повністю”, – заявив Буданов.

Буданов не став прогнозувати, яким буде 2024 рік для України у військовому плані, зазначивши, що це питання до Генерального штабу ЗСУ.

“Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри: ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш”, – зазначив Буданов.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2024 17:09

Цей рік буде важким випробуванням на стійкість, – Глава ЦРУ
30 Січня 2024 19:15

У росіян стався масштабний збій у роботі інтернету
30 Січня 2024 18:41

У “Гвардії наступу” з’явилася нова бригада — “Помста”
30 Січня 2024 17:49

Російський наступ завершиться ближче до весни, – Буданов
30 Січня 2024 17:02

Росіяни не захопили Табаївку в Куп’янському районі – Сухопутні війська
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки