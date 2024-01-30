Російський наступ завершиться ближче до весни, – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що наступ російських окупантів триває вже 2,5 місяці, а завершиться ближче до весни цього року.

Про це він сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Наступальна операція РФ почалася в листопаді 2023 року, вона триває. Певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки те, що сталось. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець – це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, але, як ви розумієте, й близько цього немає. Але їх наступ ще продовжується і десь на початку весни він вичерпається повністю”, – заявив Буданов.

Буданов не став прогнозувати, яким буде 2024 рік для України у військовому плані, зазначивши, що це питання до Генерального штабу ЗСУ.

“Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри: ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш”, – зазначив Буданов.