Суспільство

Російський добровольчий корпус знищив один з пунктів управління ЗС РФ

13 Березня 2024 10:08
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Ілюстративне фото / Getty Images

У середу, 13 березня, російські добровольці знищили один з пунктів управління ЗС РФ.

Про це Російський добровольчий корпус (РДК) повідомив у telegram

“РДК вкотре перетнули кордон Російської Федерації. Наша задача  – розповісти громадянам РФ, що ними править нелегітимний президент і після чергових циркових “виборів” правитиме ними далі ще 6 років, а може й більше: до самої його смерті. Наша задача у тому, щоб наблизити смерть не лише Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму”, – йдеться у зверненні.  Водночас легіон “Свобода Росії” поінформував про знищення одного з пунктів управління ЗС РФ.


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