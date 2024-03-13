Російський добровольчий корпус знищив один з пунктів управління ЗС РФ

У середу, 13 березня, російські добровольці знищили один з пунктів управління ЗС РФ.

Про це Російський добровольчий корпус (РДК) повідомив у telegram.

“РДК вкотре перетнули кордон Російської Федерації. Наша задача – розповісти громадянам РФ, що ними править нелегітимний президент і після чергових циркових “виборів” правитиме ними далі ще 6 років, а може й більше: до самої його смерті. Наша задача у тому, щоб наблизити смерть не лише Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму”, – йдеться у зверненні. Водночас легіон “Свобода Росії” поінформував про знищення одного з пунктів управління ЗС РФ.