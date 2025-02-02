Кримінал

Російський безпілотник атакував Люботин: поранено подружжя
2 Лютого 2025 13:33
читать на русском →
Безпілотник влучив по приватному житловому сектору у Люботині / Фото Харківська обласна прокуратура
Безпілотник влучив по приватному житловому сектору у Люботині / Фото Харківська обласна прокуратура

У ніч на 2 лютого російська армія атакувала безпілотником місто Люботин у Харківській області, внаслідок чого постраждало подружжя. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар було завдано близько 3:35. Внаслідок вибуху пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі приміщення, гаражі та автомобілі. 52-річний чоловік і його 38-річна дружина зазнали опіків та були госпіталізовані.

Попередньо встановлено, що ворог застосував ударний дрон «Шахед».

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці продовжують документувати воєнний злочин.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Лютого 2025 17:00

Ворог активізується на Покровському та Куп’янському напрямках
2 Лютого 2025 17:38

ЄС попередив, що вживе заходів у відповідь, якщо Трамп запровадить мита на товари
2 Лютого 2025 17:23

Ворог у пастці! Що відбувається в Великій Новосілці?
2 Лютого 2025 15:02

Убивство військового на АЗС у Пирятині: справа приростає новими подробицями
2 Лютого 2025 14:37

Зеленський: виключення України з переговорів США та Росії щодо війни є “дуже небезпечним”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки