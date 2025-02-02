Російський безпілотник атакував Люботин: поранено подружжя

У ніч на 2 лютого російська армія атакувала безпілотником місто Люботин у Харківській області, внаслідок чого постраждало подружжя. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар було завдано близько 3:35. Внаслідок вибуху пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі приміщення, гаражі та автомобілі. 52-річний чоловік і його 38-річна дружина зазнали опіків та були госпіталізовані.

Попередньо встановлено, що ворог застосував ударний дрон «Шахед».

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці продовжують документувати воєнний злочин.