Суспільство

Російський арсенал у Тверської області знищено на 70%
20 Вересня 2024 17:34
читать на русском →

З появою супутникових знімків високої роздільної здатності вдалося визначити ступінь руйнувань на російському 107 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ.

Супутникові знімки MAXAR, PlanetLAB та Copernicus оприлюднив дослідник MT Anderson, а також проєкт “Схеми”.

Найменш ушкодженим виявився комплекс захищених напівпідземних сховищ для боєприпасів у південній частині арсеналу. Він налічує 42 ізольованих бункери, кожен з яких здатен вмістити до 240 тонн боєприпасів.

На оприлюднених фото через хмарність вдалося проаналізувати лише 38 споруд: 12 були повністю знищені, ще 7 зазнали серйозних пошкоджень без слідів внутрішньої детонації. Решта 19 бункерів, переважно в східній частині комплексу, візуально неушкоджені.

Повністю знищені, пошкоджені та неушкоджені бункери 107 арсеналу ГРАУ в Торопці / Фото: x.com/MT_Anderson

Значно більших руйнувань зазнала частина арсеналу з наземними сховищами у південно-східній частині арсеналу — вона була повністю знищена.

У цій частині були розміщені 22 наземні споруди, які були рознесені між собою на відстань 50—80 метрів та ізольовані земляними валами.

На знімках чітко видно, що вони повністю вигоріли або ж на їхньому місці залишилися кратери від детонації боєприпасів великої потужності.

Наземні сховища боєприпасів на 107 арсеналі ГРАУ в Торопці / Фото: x.com/MT_Anderson

Складнішою для аналізу залишається південно-західна частина арсеналу, де розміщені наземні сховища, а також місця відкритого зберігання боєприпасів. Вона розташована у лісистій місцевості та закрита хмарами і задимленням.

З близько 40 зон, які було умовно виділено в окремі об’єкти, до 30 були знищені, вигоріли або серйозно пошкоджені. Решту на момент зйомки неможливо проаналізувати.

Наземні сховища боєприпасів на 107 арсеналі ГРАУ в Торопці / Фото: Схеми

Внаслідок масштабної пожежі, розлітання боєприпасів та їхніх уламків також були серйозно пошкоджені або повністю знищені об’єкти житлової та транспортної інфраструктури.

Ступінь ушкоджень можна попередньо оцінити у 70%. Російський 107 арсенал зазнав критичних уражень, на ліквідацію яких знадобиться тривалий час, упродовж якого той буде недоступним.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Вересня 2024 18:03

Зеленський провів Ставку: розглянули питання, які мають “критичне значення для міцності України”
20 Вересня 2024 20:52

Митники вилучили перші контрабанді IPhone 16
20 Вересня 2024 18:20

В середньому щомісяця по всій країні рекрутуються 6500 добровольців, – Міноборони
20 Вересня 2024 17:34

Російський арсенал у Тверської області знищено на 70%
20 Вересня 2024 16:44

Пожежі на Харківщині охопили територію понад 1000 гектарів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки