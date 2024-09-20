Російський арсенал у Тверської області знищено на 70%

З появою супутникових знімків високої роздільної здатності вдалося визначити ступінь руйнувань на російському 107 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ.
Супутникові знімки MAXAR, PlanetLAB та Copernicus оприлюднив дослідник MT Anderson, а також проєкт “Схеми”.
Найменш ушкодженим виявився комплекс захищених напівпідземних сховищ для боєприпасів у південній частині арсеналу. Він налічує 42 ізольованих бункери, кожен з яких здатен вмістити до 240 тонн боєприпасів.
На оприлюднених фото через хмарність вдалося проаналізувати лише 38 споруд: 12 були повністю знищені, ще 7 зазнали серйозних пошкоджень без слідів внутрішньої детонації. Решта 19 бункерів, переважно в східній частині комплексу, візуально неушкоджені.
Значно більших руйнувань зазнала частина арсеналу з наземними сховищами у південно-східній частині арсеналу — вона була повністю знищена.
У цій частині були розміщені 22 наземні споруди, які були рознесені між собою на відстань 50—80 метрів та ізольовані земляними валами.
На знімках чітко видно, що вони повністю вигоріли або ж на їхньому місці залишилися кратери від детонації боєприпасів великої потужності.
Складнішою для аналізу залишається південно-західна частина арсеналу, де розміщені наземні сховища, а також місця відкритого зберігання боєприпасів. Вона розташована у лісистій місцевості та закрита хмарами і задимленням.
З близько 40 зон, які було умовно виділено в окремі об’єкти, до 30 були знищені, вигоріли або серйозно пошкоджені. Решту на момент зйомки неможливо проаналізувати.
Внаслідок масштабної пожежі, розлітання боєприпасів та їхніх уламків також були серйозно пошкоджені або повністю знищені об’єкти житлової та транспортної інфраструктури.
Ступінь ушкоджень можна попередньо оцінити у 70%. Російський 107 арсенал зазнав критичних уражень, на ліквідацію яких знадобиться тривалий час, упродовж якого той буде недоступним.