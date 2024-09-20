Російський арсенал у Тверської області знищено на 70%

З появою супутникових знімків високої роздільної здатності вдалося визначити ступінь руйнувань на російському 107 арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ.

Супутникові знімки MAXAR, PlanetLAB та Copernicus оприлюднив дослідник MT Anderson, а також проєкт “Схеми”.

Найменш ушкодженим виявився комплекс захищених напівпідземних сховищ для боєприпасів у південній частині арсеналу. Він налічує 42 ізольованих бункери, кожен з яких здатен вмістити до 240 тонн боєприпасів.

На оприлюднених фото через хмарність вдалося проаналізувати лише 38 споруд: 12 були повністю знищені, ще 7 зазнали серйозних пошкоджень без слідів внутрішньої детонації. Решта 19 бункерів, переважно в східній частині комплексу, візуально неушкоджені.

Повністю знищені, пошкоджені та неушкоджені бункери 107 арсеналу ГРАУ в Торопці / Фото: x.com/MT_Anderson

Значно більших руйнувань зазнала частина арсеналу з наземними сховищами у південно-східній частині арсеналу — вона була повністю знищена.

У цій частині були розміщені 22 наземні споруди, які були рознесені між собою на відстань 50—80 метрів та ізольовані земляними валами.

На знімках чітко видно, що вони повністю вигоріли або ж на їхньому місці залишилися кратери від детонації боєприпасів великої потужності.

Наземні сховища боєприпасів на 107 арсеналі ГРАУ в Торопці / Фото: x.com/MT_Anderson

Складнішою для аналізу залишається південно-західна частина арсеналу, де розміщені наземні сховища, а також місця відкритого зберігання боєприпасів. Вона розташована у лісистій місцевості та закрита хмарами і задимленням.

З близько 40 зон, які було умовно виділено в окремі об’єкти, до 30 були знищені, вигоріли або серйозно пошкоджені. Решту на момент зйомки неможливо проаналізувати.

Наземні сховища боєприпасів на 107 арсеналі ГРАУ в Торопці / Фото: Схеми

Внаслідок масштабної пожежі, розлітання боєприпасів та їхніх уламків також були серйозно пошкоджені або повністю знищені об’єкти житлової та транспортної інфраструктури.

Ступінь ушкоджень можна попередньо оцінити у 70%. Російський 107 арсенал зазнав критичних уражень, на ліквідацію яких знадобиться тривалий час, упродовж якого той буде недоступним.