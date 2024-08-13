Російських строковиків, евакуйованих із Курської області, змушують підписувати контракти, – ЗМІ

Строковиків, яких евакуювали з кордону Курської області після початку української операції, змушують підписувати контракти з Міноборони Росії щоб вирушати на передову, пише “Верстка” з посиланням на двох матерів солдатів строкової служби.

Як каже одна з них, у військовій частині біля Курська зараз перебувають близько 150 строковиків. Командування каже їм, що вони підуть за штурмовиками, проводитимуть зачистку території, а також обіцяє їм виплату “бойових” (до 4,5 тисяч рублів на день). Їх також переконують у тому, що вони “все одно підуть”, тільки вже в обов’язковому порядку, а якщо відмовляться, то їм загрожуватиме суд.

За словами матері іншого строковика, їм кажуть про необхідність “зібрати певну кількість людей, щоб повернути назад”. За її словами, молодих людей “вмовляють” і кажуть, що вони будуть “учасниками СВО”.