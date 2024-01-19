Суспільство

Російські ЗМІ заявили про загибель на лівобережжі “воєнкора” на псевдо “Мойсей”

19 Січня 2024 14:52
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війна

На лівобережжі Херсонської області поблизу Кринок могли ліквідувати російського “воєнкора” та військового Едуарда Іоста, який мав псевдо “Мойсей”.

Повідомлення про смерть росіянина з’явилось у його Telegram-каналі.

У соцмережі повідомляється, що інформацію написала дружина.

Пізніше у Telelegram з’явилось повідомлення, що рідні не знають більше жодної інформації, крім того, що військовий РФ “Мойсей” загинув.

За два дні до загибелі, 17 січня, російський окупант написав у власному Telegram, що в Кринках — наразі пекло.


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