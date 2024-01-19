Російські ЗМІ заявили про загибель на лівобережжі “воєнкора” на псевдо “Мойсей”

На лівобережжі Херсонської області поблизу Кринок могли ліквідувати російського “воєнкора” та військового Едуарда Іоста, який мав псевдо “Мойсей”.

Повідомлення про смерть росіянина з’явилось у його Telegram-каналі.

У соцмережі повідомляється, що інформацію написала дружина.

Пізніше у Telelegram з’явилось повідомлення, що рідні не знають більше жодної інформації, крім того, що військовий РФ “Мойсей” загинув.

За два дні до загибелі, 17 січня, російський окупант написав у власному Telegram, що в Кринках — наразі пекло.