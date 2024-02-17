Кримінал

Російські війська знищують Куп’янськ КАБами

17 Лютого 2024 20:39
читать на русском →
дснс, куп'янськ
Аварійно-рятувальні роботи в Куп’янську / Фото ДСНС

Сьогодні близько 13:30 російська авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони м. Куп’янська.

Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках. Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 приватних осель.

Про це повідомляє ДСНС.

“Рятувальники врятували з-під завалів 4-х людей, котрі отримали травми. Постраждалих передано медичним працівникам”, – йдеться в повідомленні.

Є інформація про наявність інших людей під уламками будівельних конструкцій.

Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі у будівлях.

Станом на 16:59 вогонь у приватній оселі вдалось загасити.

Наразі аварійно-рятувальні роботи та ліквідація другої пожежі тривають.

На місці події працює 12 одиниць техніки та 57 чоловік особового складу ДСНС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2024 19:52

На Авдіївському напрямку запеклі бої йдуть біля Ласточкиного – відбито 14 атак ворога – Генштаб
17 Лютого 2024 20:39

Російські війська знищують Куп’янськ КАБами
17 Лютого 2024 19:09

Вперше в історії України наш плавець виграв золото ЧС на 50 м в/c
17 Лютого 2024 17:37

Зеленський і Гарріс обговорили тему подальшого тиску на Путіна та його режим
17 Лютого 2024 17:19

Олещук показав на карті місця падіння російських літаків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки