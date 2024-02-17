Російські війська знищують Куп’янськ КАБами

Сьогодні близько 13:30 російська авіація скинула керовані авіабомби на житлові райони м. Куп’янська.
Внаслідок обстрілу стались руйнації у 3-х двоповерхових житлових будинках. Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 приватних осель.
Про це повідомляє ДСНС.
“Рятувальники врятували з-під завалів 4-х людей, котрі отримали травми. Постраждалих передано медичним працівникам”, – йдеться в повідомленні.
Є інформація про наявність інших людей під уламками будівельних конструкцій.
Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі у будівлях.
Станом на 16:59 вогонь у приватній оселі вдалось загасити.
Наразі аварійно-рятувальні роботи та ліквідація другої пожежі тривають.
На місці події працює 12 одиниць техніки та 57 чоловік особового складу ДСНС.