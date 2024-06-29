Російські війська обстріляли Куп’янськ Вузловий і Одноробівку

О 07:50 окупанти здійснили повторний обстріл по території Куп’янська Вузлового, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

Це вже другий обстріл Купʼянська Вузлового. Зранку внаслідок нальоту було пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки селища.

О 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.

Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт.