Кримінал

Російські війська обстріляли Куп’янськ Вузловий і Одноробівку
29 Червня 2024 12:47
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куп'янськ
Наслідки обстрілу селища Куп’янськ Вузловий 29 червня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

О 07:50 окупанти здійснили повторний обстріл по території Куп’янська Вузлового, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

Це вже другий обстріл Купʼянська Вузлового. Зранку внаслідок нальоту було пошкоджено амбулаторію, пошту, навчальний заклад та житлові будинки селища.

О 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка. У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.

Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт.


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