Російські війська обстріляли Харків: під ударом був приватний сектор та промислова зона

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, один з “прильотів” зафіксований у районі приватного сектору, де сталася пожежа в будинку.
“Є інформація про одного загиблого. На місцях “прильотів” працюють усі відповідні служби”, – каже міський голова.
Він уточнив, що за попередніми даними, ворог бив по Харкову ракетами комплексу С-300.
Що стосується другого удару, то він прийшовся в промислову зону одного з районів міста, інформував Терехов.
Своєю чергою керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті Харків “зафіксовані удари за кількома адресами”.
“Горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
UPD 7:05 Синєгубов уточнив інформацію про наслідки ударів окупантів по Харкову та району.
- 5:15. Ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.
- 5:25. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється.
- Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив “Шахедом”. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.