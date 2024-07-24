Кримінал

Російські війська обстріляли Харків: під ударом був приватний сектор та промислова зона
24 Липня 2024 06:59
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Російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, один з “прильотів” зафіксований у районі приватного сектору, де сталася пожежа в будинку.

“Є інформація про одного загиблого. На місцях “прильотів” працюють усі відповідні служби”, – каже міський голова.

Він уточнив, що за попередніми даними, ворог бив по Харкову ракетами комплексу С-300.

Що стосується другого удару, то він прийшовся в промислову зону одного з районів міста, інформував Терехов.

Своєю чергою керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті Харків “зафіксовані удари за кількома адресами”.

“Горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

UPD 7:05 Синєгубов уточнив інформацію про наслідки ударів окупантів по Харкову та району.

  • 5:15. Ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих. 
  • 5:25. За іншою адресою є влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється. 
  • Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив “Шахедом”. Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

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