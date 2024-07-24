Російські війська обстріляли Харків: під ударом був приватний сектор та промислова зона

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, один з “прильотів” зафіксований у районі приватного сектору, де сталася пожежа в будинку.

“Є інформація про одного загиблого. На місцях “прильотів” працюють усі відповідні служби”, – каже міський голова.

Він уточнив, що за попередніми даними, ворог бив по Харкову ракетами комплексу С-300.

Що стосується другого удару, то він прийшовся в промислову зону одного з районів міста, інформував Терехов.

Своєю чергою керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті Харків “зафіксовані удари за кількома адресами”.

“Горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

UPD 7:05 Синєгубов уточнив інформацію про наслідки ударів окупантів по Харкову та району.