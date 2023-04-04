Російські війська не можуть наступати через проблеми у логістиці, вважає командування ЗСУ

Російські війська зазнають серйозних труднощів із постачанням на тих ділянках, де вони ведуть наступальні дії, у разі переходу в наступ на інших напрямках ці труднощі ще більше посиляться, вважають у командуванні українських Сил оборони.

Нині більш ніж на 1000 км лінії фронту активні наступальні дії російська армія веде головним чином лише у східній частині України, концентруючи зусилля на спробах захопити Бахмут та інші населені пункти на підконтрольній Києву території Донецької області. На інших напрямках російські війська загалом займають оборону, вдаючись до тактики обстрілів та “артилерійських дуелей”.

“Щодо Запоріжжя: чому ворог тримає там угруповання військ і не атакує? Якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то логістики йому просто не вистачить”, – повідомив представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

“Противнику вже не вистачає логістики на основних напрямках, де він атакує. Це чотири напрямки. Якщо ще додати Запорізький напрямок, то ворог взагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні паливо”, – додав він.

За словами військового, проблема з цим вже відчутна: “У Маріуполі ворог після численних влучень по складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів почав вивозити з міста техніку та переміщувати боєприпаси”.

На думку представника командування, це призведе до ускладнення логістичних постачань боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та ремонту техніки.

За даними українських військових, які підтверджуються незалежними експертами, зараз у Запорізькій області та в районі Кримського перешийку російські війська інтенсивно займаються мінуванням території та обладнанням укріпрайонів, очевидно, готуючись до очікуваного українського контрнаступу.