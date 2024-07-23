Політика

Російські війська накопичують сили в Запорізькій області
23 Липня 2024 22:11
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війна
Ілюстративне фото / Фото МО РФ

Російські війська поповнюють особовий склад підрозділів у Запорізькій області, де наразі перебуває понад 90 тисяч російських солдатів, повідомив в інтерв’ю українському телебаченню речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

“Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, у самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості: десь за останні три тижні додалося ще дві тисячі”, – розповів Лиховій.

Проте, за його словами, українська розвідка вважає, що істотних змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, тут поки що немає.


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