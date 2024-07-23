Російські війська накопичують сили в Запорізькій області

Російські війська поповнюють особовий склад підрозділів у Запорізькій області, де наразі перебуває понад 90 тисяч російських солдатів, повідомив в інтерв’ю українському телебаченню речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

“Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, у самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості: десь за останні три тижні додалося ще дві тисячі”, – розповів Лиховій.

Проте, за його словами, українська розвідка вважає, що істотних змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, тут поки що немає.