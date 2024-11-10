Російські терористи здійснили масовану атаку на Одесу

Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Попередньо – постраждала одна людина.

“Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини”, – написав Кіпер у Telegram.

ДСНС повідомляє про двох постраждалих, і це – попередні дані.