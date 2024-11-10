Політика

Російські терористи здійснили масовану атаку на Одесу
10 Листопада 2024 09:32
читать на русском →
обстріли, одеса
Нічний обстріл Одеської області: наслідки атаки / Фото ДСНС

Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Попередньо – постраждала одна людина.

“Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини”, – написав Кіпер у Telegram.

ДСНС повідомляє про двох постраждалих, і це – попередні дані.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Листопада 2024 11:41

Сили оборони України вдарили по складу боєприпасів у Брянській області
10 Листопада 2024 11:10

Вибори у США: Трамп здобув перемогу в усіх штатах, що вагалися
10 Листопада 2024 09:49

Рекордна кількість дронів атакувала Україну: у небі було понад 145 цілей
10 Листопада 2024 09:32

Російські терористи здійснили масовану атаку на Одесу
10 Листопада 2024 09:10

Дрони атакували Москву: аеропорти закрито, горять будинки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки