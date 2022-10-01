Суспільство

Російські ракети повністю вивели з ладу дві підстанції на півдні України

1 Жовтня 2022 18:23
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ракети, підстанція

Росія знову свідомо нищить цивільні об’єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції «Укренерго» на півдні України.

Про це повідомляє Укренерго.

Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає.

Щойно дозволятиме ситуація, ремонтні бригади “Укренерго” розпочнуть відновлювальні роботи. Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об’єктів до початку опалювального сезону.


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