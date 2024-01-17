Суспільство

Російські крилаті ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році

17 Січня 2024 21:53
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війна

Російські окупанти використовують інші крилаті ракети X-101, ніж ті, які застосовували у 2022 році.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький у Давосі.

Він зазначив, що росіяни вчаться досить швидко.

«Ворог вчиться, вчиться досить швидко. Я вам просто наведу приклад: ті ж крилаті ракети Х-101 — це зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом від викидів теплових пасток тощо», — заявив він.

Скібіцький додав, що Україні потрібно розвивати протиповітряну оборону, розвивати оборонно-промисловий комплекс.

«Ми повинні розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми повинні вживати, зокрема, і контрнаступальні заходи для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав», — сказав він.


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