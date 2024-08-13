Російське Міноборони заявило про збиття 14 дронів над трьома регіонами

13 серпня, міноборони РФ заявило про нібито перехоплення 14 українських безпілотників над трьома областями.

Про це звітує російське міноборони.

“Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів об’єктами на території Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні ворожого оборонного відомства.

За їхніми даними, засобами ППО було нібито знищено 14 БПЛА літакового типу: 12 – над Курською, один над Білгородською та ще один над Воронезькою областями.