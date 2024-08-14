Російське Міноборони заявило про збиття 117 БПЛА і 4 ракет

Російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 117 безпілотників і 4 тактичних ракет у 8 регіонах.

Про це повідомляє міноборони РФ.

“Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів і тактичних ракет “Точка-У” по об’єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено чотири тактичні ракети та 117 БПЛА літакового типу”, – йдеться у повідомленні.

Так, російська ППО нібито знищила БПЛА:

37 дронів і 4 ракети – Курська область,

37 – Воронезька область,

17 – Білгородська область,

11 – Нижегородська область,

9 – Волгоградська область,

3 – Брянська область,

2- Орловська область,

1 – Ростовська область.

Як повідомляють російські Telegram-канали Astra i Baza, у Нижегородській області атака відбулась на місцевий військовий аеродром “Саваслейка”. За підрахунками мешканців, там пролунало щонайменше 10 вибухів.

Крім цього, в’їзд до населеного пункту перекритий.

Губернатор Нижегородської області РФ Гліб Нікітін заявив, що безпілотники атакували Кулєбакський муніципальний округ Нижегородської області. За його словами, в регіоні працювала ППО та засоби РЕБ.

“Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. За попередньою інформацією, на цей час постраждалих немає”, – додав він.

Пізніше моніторингова група “Кримського вітру” зафіксувала пожежі на території авіабази “Саваслейка” та на її околицях.

Так, супутник NASA о 3:30 зафіксував пожежу неподалік злітно-посадкової смуги. Вогонь був на території, де розташовані будівлі.