Суспільство

Російське Міноборони заявило про атаку 12 ракет ATACMS на Кримський міст
16 Серпня 2024 14:28
читать на русском →
Кримський міст, міноборони, рф
Кримський міст / RG

Російське міністерство оборони заявляє про збиття 12 ракет ATACMS над Кримським мостом.

Про це пише РІА Новини із посиланням на міноборони РФ.

Зазначається, що російська ППО нібито відбила атаку 12 ракет ATACMS, які намагалися атакувати Кримський міст.

Міноборони РФ проінформувало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Також, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.

За даними каналу Astra з 2 ночі до 7 ранку перекривали роботу Кримського мосту.


Актуальне відео
ТОП-новини
16 Серпня 2024 13:56

У двох очільників ТЦК на Київщині знайшли більше 1 мільйона доларів
16 Серпня 2024 13:32

Кабмін призначив нового голову Тернопільської ОВА
16 Серпня 2024 12:41

У ГУР повідомили , що їх дрони Magura уразили 18 ворожих суден за півтора року
16 Серпня 2024 11:35

Наступного тижня до України, ймовірно, повернуться вимкнення світла
16 Серпня 2024 09:43

Вночі ППО знищили п’ять ворожих дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки