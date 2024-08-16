Російське Міноборони заявило про атаку 12 ракет ATACMS на Кримський міст

Російське міністерство оборони заявляє про збиття 12 ракет ATACMS над Кримським мостом.

Про це пише РІА Новини із посиланням на міноборони РФ.

Зазначається, що російська ППО нібито відбила атаку 12 ракет ATACMS, які намагалися атакувати Кримський міст.

Міноборони РФ проінформувало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Також, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.

За даними каналу Astra з 2 ночі до 7 ранку перекривали роботу Кримського мосту.