Російська влада заявляє про атаку безпілотників у Бєлгородській та Курській областях

Вранці 10 березня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про падіння безпілотника на території нафтобази.

«Український безпілотник упав і загорівся на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби», – написав він у телеграмі.

За даними телеграм-каналу SHOT, дрон пошкодив ємність обсягом 3000 тонн на нафтобазі у Курську. Стверджується, що на момент падіння безпілотника вона була порожня.

Пізніше про атаку безпілотниками заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

«Околиця міста Будівельник Яковлевського міського округу зазнала атаки ЗСУ двома БПЛА літакового типу. Після їх падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав, загорілася фура. Оперативні служби вже її загасили», – написав він у телеграмі.

У Міноборони РФ заявили про знищення двох БПЛА над територією Бєлгородської області. Про дрони у Курській області нічого не повідомляють.

Українські військові інформацію про атаку БПЛА в Росії не коментували.