Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених “азовців”

У Ростовському військовому суді прокуратура запросила до 24 років колонії для 23 полонених громадян України, які служили у полку “Азов”.
Про це повідомляє “Медиазона”.
Прокурор просить засудити:
- до 16 років позбавлення волі — Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;
- до 16,5 років — Марину Текіну;
- до 17 років позбавлення волі — Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;
- до 19 років — Лілію Руденко;
- до 19,5 років — Олега Жаркова;
- до 21 року — Олександра Ірха;
- до 22 років — Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;
- до 23 років — Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;
- до 24 років — Олега Тишкула.
Вже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну та Дмитру Лабінському звинувачення заочно запросило 24 та 23 роки відповідно. Щодо загиблого у СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.
Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, прокуратура просить для полонених українок призначити відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків — суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у в’язниці й лише потім будуть переведені до колонії суворого режиму.
Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони у різний час були в “Азові”. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та “Азовсталі”, інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час “фільтрації”. Більшість затриманих жінок — кухарі, що готували для військових.