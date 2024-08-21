Кримінал

Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених “азовців”
21 Серпня 2024 17:30
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азов, полон
Українські військові, які потрапили в полон під час боїв, сидять у скляній клітці під час судового засідання / Фото: Медиазона

У Ростовському військовому суді прокуратура запросила до 24 років колонії для 23 полонених громадян України, які служили у полку “Азов”.

Про це повідомляє “Медиазона”.

Прокурор просить засудити:

  • до 16 років позбавлення волі — Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;
  • до 16,5 років — Марину Текіну;
  • до 17 років позбавлення волі — Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;
  • до 19 років — Лілію Руденко;
  • до 19,5 років — Олега Жаркова;
  • до 21 року — Олександра Ірха;
  • до 22 років — Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;
  • до 23 років — Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;
  • до 24 років — Олега Тишкула.

Вже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну та Дмитру Лабінському звинувачення заочно запросило 24 та 23 роки відповідно. Щодо загиблого у СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, прокуратура просить для полонених українок призначити відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків — суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у в’язниці й лише потім будуть переведені до колонії суворого режиму.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони у різний час були в “Азові”. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та “Азовсталі”, інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час “фільтрації”. Більшість затриманих жінок — кухарі, що готували для військових.


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