Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених “азовців”

У Ростовському військовому суді прокуратура запросила до 24 років колонії для 23 полонених громадян України, які служили у полку “Азов”.

Про це повідомляє “Медиазона”.

Прокурор просить засудити:

до 16 років позбавлення волі — Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;

до 16,5 років — Марину Текіну;

до 17 років позбавлення волі — Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;

до 19 років — Лілію Руденко;

до 19,5 років — Олега Жаркова;

до 21 року — Олександра Ірха;

до 22 років — Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;

до 23 років — Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;

до 24 років — Олега Тишкула.

Вже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну та Дмитру Лабінському звинувачення заочно запросило 24 та 23 роки відповідно. Щодо загиблого у СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, прокуратура просить для полонених українок призначити відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків — суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у в’язниці й лише потім будуть переведені до колонії суворого режиму.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони у різний час були в “Азові”. Деякі брали участь в обороні Маріуполя та “Азовсталі”, інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час “фільтрації”. Більшість затриманих жінок — кухарі, що готували для військових.