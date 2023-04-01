Суспільство

Російська армія за добу втратила більше 600 вояк, – Генштаб

1 Квітня 2023 11:19
20
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зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 630 окупантів, знищили 1 танк, 4 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 2 одиниці спецтехніки

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3616 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2683 (+8) од,
  • РСЗВ – 527 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 279 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 296 (+2).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Для авіаударів по нашим територіям противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу «Шахед-136», проте, усі вони були знищені нашими захисниками.


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