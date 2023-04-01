Російська армія за добу втратила більше 600 вояк, – Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 630 окупантів, знищили 1 танк, 4 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 2 одиниці спецтехніки

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3616 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6981 (+4) од,

артилерійських систем – 2683 (+8) од,

РСЗВ – 527 (+1) од,

засоби ППО ‒ 279 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5528 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 296 (+2).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Для авіаударів по нашим територіям противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу «Шахед-136», проте, усі вони були знищені нашими захисниками.