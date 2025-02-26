Суспільство

Російська армія стала менше на 1170 солдатів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу
26 Лютого 2025 08:29
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Знищений російський КамАЗ "Тайфун" / Фото: Генштаб ЗСУ
Знищений російський КамАЗ "Тайфун" / Фото: Генштаб ЗСУ

За добу з 25 по 26 лютого авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збройні сили України знищили за добу 1170 російських окупантів.

Також українські воїни знешкодили:

  • 19 танків;
  • 15 бойових броньованих машин;
  • 34 артилерійських системи;
  • 2 засоби ППО;
  • 194 БпЛА;
  • 120 автомобілів.

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