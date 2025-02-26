Російська армія стала менше на 1170 солдатів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу

За добу з 25 по 26 лютого авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Збройні сили України знищили за добу 1170 російських окупантів.
Також українські воїни знешкодили:
- 19 танків;
- 15 бойових броньованих машин;
- 34 артилерійських системи;
- 2 засоби ППО;
- 194 БпЛА;
- 120 автомобілів.