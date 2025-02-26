Російська армія стала менше на 1170 солдатів: Генштаб повідомив про втрати РФ за добу

За добу з 25 по 26 лютого авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збройні сили України знищили за добу 1170 російських окупантів.

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