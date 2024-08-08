Роботу гуманітарного коридору на Сумщині призупинили через обстріли 

Робота гуманітарного коридору «Колотилівка – Покровка» в Сумській області була призупинена у зв’язку з ворожими обстрілами. Щоб виїхати, з окупованих територій можна використати коридор «Мокрани – Доманове» через білорусько-український кордон на Волині.

Про це передає Мінреінтеграції у Фейсбуці.

«Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску «Колотилівка — Покровка», то їдьте через республіку Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо», – додала віцепрем’єр.