Суспільство

Роботу гуманітарного коридору на Сумщині призупинили через обстріли 
8 Серпня 2024 12:40
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евакуація, суми
Ілюстративне фото / Reuters

Робота гуманітарного коридору «Колотилівка – Покровка» в Сумській області була призупинена у зв’язку з ворожими обстрілами. Щоб виїхати, з окупованих територій можна використати коридор «Мокрани – Доманове» через білорусько-український кордон на Волині.

Про це передає Мінреінтеграції у Фейсбуці.

«Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску «Колотилівка — Покровка», то їдьте через республіку Білорусь. Якщо потрібно, звертайтеся до Мінреінтеграції за номером 1548, ми допоможемо», – додала віцепрем’єр.


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