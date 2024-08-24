Кримінал

Різанина в Золінгені: затримано 15-річного підлітка з Киргизстану
24 Серпня 2024 18:44
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німеччина
На місці злочину в Золінгені працюють криміналісти / Фото Reuters

Після ножового нападу, що стався в німецькому Золінгені (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія) затримано 15-річного підлітка, повідомила місцева поліція. Правоохоронці уточнили, що наразі з’ясовується, чи причетний затриманий до атаки, передає DW.

«Паралельно проводяться різні поліцейські заходи, включно з обшуками в різних місцях», – ідеться в прес-релізі поліції. Зазначається, що до розслідування долучилася також федеральна влада ФРН.

За інформацією видання Der Spiegel, затриманий – громадянин Киргизстану, який жив у гуртожитку для біженців. Як стверджують журналісти, він міг говорити з безпосереднім виконавцем атаки і не повідомити про підготовку злочину. Der Spiegel пише, що підліток відмовляється давати свідчення.

Напередодні ввечері в розпал «Фестивалю розмаїття», присвяченого 650-річчю міста Золінген на заході Німеччини, на одній із центральних площ міста на учасників свята напав невідомий із ножем. Унаслідок нападу загинуло три людини, ще вісім постраждали. П’ятеро з них перебувають у важкому стані. Злочинцеві вдалося втекти з місця трагедії невпізнаним.


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