Рішення Угорщини спростити вʼїзд росіянам відчинить двері шпигунам, – FT

Найбільша партія ЄС “Європейська народна партія” вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для “національної безпеки”.

Про це йдеться в листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля, з яким ознайомилася газета Financial Times.

Голова партії Манфред Вебер заявив, що необхідність нової імміграційної системи в Угорщині є сумнівною, і попередив, що це може створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності, а також потенційно дозволити великій кількості росіян в’їжджати до Угорщини з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки.

Політик написав Мішелю, щоб порушити це питання на наступному саміті лідерів блоку в жовтні.