Політика

Рішення Угорщини спростити вʼїзд росіянам відчинить двері шпигунам, – FT
30 Липня 2024 16:02
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Євросоюз, Угорщина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним / Фото: Orbán Viktor/Facebook

Найбільша партія ЄС “Європейська народна партія” вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для “національної безпеки”.

Про це йдеться в листі до президента Європейської ради Шарля Мішеля, з яким ознайомилася газета Financial Times

Голова партії Манфред Вебер заявив, що необхідність нової імміграційної системи в Угорщині є сумнівною, і попередив, що це може створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності, а також потенційно дозволити великій кількості росіян в’їжджати до Угорщини з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки. 

Політик написав Мішелю, щоб порушити це питання на наступному саміті лідерів блоку в жовтні. 


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