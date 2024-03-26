Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів

Німецьке підприємство Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Ці гроші направлені на розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, повідомляється на офіційному сайті концерну.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку Європейському союзу й підкреслив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним у війні, яку РФ розв’язала проти України.

“Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим”, — зазначив посадовець.

Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року й До 2027 року хоче мати можливість виготовляти до 1,1 мільйона снарядів щорічно.