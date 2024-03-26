Економіка

Rheinmetall отримав від ЄС 130 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів

26 Березня 2024 21:51
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зброя, Євросоюз
Штаб-квартира Rheinmetall AG у Дюссельдорфі / Фото: picture-alliance

Німецьке підприємство Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Ці гроші направлені на розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху, повідомляється на офіційному сайті концерну.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку Європейському союзу й підкреслив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним у війні, яку РФ розв’язала проти України.

“Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим”, — зазначив посадовець.

Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року й До 2027 року хоче мати можливість виготовляти до 1,1 мільйона снарядів щорічно.


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