Політика

РФ скликає Раду безпеки ООН

21 Березня 2024 20:46
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оон, рф
Радбез ООН / Getty Images

Росія скликає Раду безпеки ООН  для обговорення постачання зброї Україні. Радбез планує зібратись у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 21:00 за Києвом).\

Про це передає Укрінформ.

Делегація РФ періодично скликає Радбез для «засудження» поставок зброї Україні та озвучення пропагандистських наративів Кремля.

Проте секретаріат ООН та більшість країн-членів РБ вказують Росії, що вона сама отримує боєприпаси, військову техніку та інші озброєння з Ірану та Північної Кореї, порушуючи при цьому резолюцій Ради Безпеки, за які сама і голосувала.


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