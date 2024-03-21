РФ скликає Раду безпеки ООН

Росія скликає Раду безпеки ООН для обговорення постачання зброї Україні. Радбез планує зібратись у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 21:00 за Києвом).\

Про це передає Укрінформ.

Делегація РФ періодично скликає Радбез для «засудження» поставок зброї Україні та озвучення пропагандистських наративів Кремля.

Проте секретаріат ООН та більшість країн-членів РБ вказують Росії, що вона сама отримує боєприпаси, військову техніку та інші озброєння з Ірану та Північної Кореї, порушуючи при цьому резолюцій Ради Безпеки, за які сама і голосувала.