РФ щомісяця отримує від Австрії €250 мільйонів за газ

Австрійська опозиційна партія Neos гостро розкритикувала федеральний уряд за продовження масштабних закупівель російського газу й закликали до розірвання контракту з Газпромом та необхідності внесення російського газу в санкційний список ЄС.

Як передає Укрінформ, про це сказали на пресконференції у вівторок у Відні члени Національної ради Австрії від Neos, речник з питань зовнішньої політики цієї ліберальної партії Гельмут Брандштеттер та речниця з питань енергетики Neos Карін Доппельбауер.

“Минулої ночі відбулося бомбардування Харкова. Загинув двомісячний хлопчик. Кілька людей отримали поранення. Тобто Путін-дітовбивця знову завдав удару. І в той самий час Австрія знову перерахувала Путіну багато мільйонів тієї ночі. Тож, якщо говорити дуже чітко, ми також співфінансували цю атаку”, – заявив Брандштеттер, критикуючи продовження купівлі Австрією російського газу.

Він наголосив, що федеральний уряд не вжив жодних дій для відмови від російського природного газу, попри усі заклики з боку Neos.

“Ми особливо залежні від російського газу. І так не повинно бути. Ми говоримо про близько 90% газу, який ми використовуємо. Подобається це людям чи ні, але він надходить з Росії. За підрахунками Neoslab, це близько 10 мільярдів євро. Це означає, що ми наповнюємо воєнний бюджет Путіна десятьма мільярдами євро”, – зазначив Брандштеттер.

За його словами, інфляція в Австрії також пов’язана з тим, що “Путін постійно підвищує ціну на газ”.

Речниця з питань енергетики Neos Карін Доппельбауер вказала на те, що залежність Австрії від російського газу виникла через дії вже колишнього очільника австрійської нафтогазової компанії OMV Райнера Зеле, за каденції якого OMV продовжила з Газпромом контракт на постачання газу до 2040 року. За її словами, у грудні минулого року, за попередніми підрахунками, Австрія отримала до 90% природного газу з Росії.

При цьому, вона вказала на те, що половина всього газу, який надходить до Австрії з Росії, насправді йде далі та продається іншим країнам. “Усі ці обсяги, ще 90 терават-годин, також продається за кордон. Отже, це – також бізнес-модель, яку, на жаль, все ще можна побачити в Австрії”, – сказала Доппельбауер.

За даними депутатки, Австрія платить російському агресору щомісяця до 250 млн євро за газ. “До 250 мільйонів євро на місяць – це те, що потрапляє до військового бюджету Путіна, тому що ця бізнес-модель все ще працює в Австрії через компанію OMV. На нашу думку, це є недбалістю, і австрійський федеральний уряд мав би вже давно погодитися з тим, що цьому треба покласти край, вже давно”, – переконана вона.

Речниця Neos вказала на те, що, на тлі заяв уряду України про непродовження контракту про транзит російського газу в Європу (у т.ч. до Австрії) після 2024 року, австрійський уряд не вживає жодних кроків для диверсифікації газових поставок, у т.ч. для розширення газової інфраструктури країни для отримання газу з інших джерел.

“Ми закликаємо міністра енергетики Гевесслера негайно поїхати до Брюсселя та внести російський газ до санкційного списку, щоб нарешті були зроблені кроки для того, щоб Австрія була змушена вийти з цих угод. І не просто вийти з них, ми хочемо, щоб контракти (на постачання газу з Росії – ред.) були скасовані як наступний крок”, – заявила Доппельбауер.