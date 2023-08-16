РФ розпочала виробництво власних Шахедів – британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва.

Про це повідомляється огляді британського Міністерства оборони за 16 серпня у Twitter.

За даними відомства, власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання ударних дронів.

Ефективність цього озброєння була неоднозначною, оскільки Україна навчилась збивати більшість дронів такого типу.

“Росія, ймовірно, прагне досягти самодостатності в постачанні ударних БПЛА в найближчі місяці. Однак поки що залишається залежною від компонентів і всього озброєння з Ірану, що постачається переважно через Каспійське море”.