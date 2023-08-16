Суспільство

РФ розпочала виробництво власних Шахедів – британська розвідка

16 Серпня 2023 09:57
читать на русском →
бпла, рф, Британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомляє, що Росія почала використовувати аналоги іранських ударних дронів Shahed власного виробництва. 

Про це повідомляється огляді британського Міністерства оборони за 16 серпня у Twitter.

За даними відомства, власне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання ударних дронів.

Ефективність цього озброєння була неоднозначною, оскільки Україна навчилась збивати більшість дронів такого типу.

“Росія, ймовірно, прагне досягти самодостатності в постачанні ударних БПЛА в найближчі місяці. Однак поки що залишається залежною від компонентів і всього озброєння з Ірану, що постачається переважно через Каспійське море”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Серпня 2023 13:22

Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
16 Серпня 2023 12:21

Малюк розповів про умови виробництва українських надводних дронів “Sea Baby”
16 Серпня 2023 09:41

Ворожа атака на Одещину: влучили в зерносховище порту Дуная
16 Серпня 2023 08:27

Сили оборони звільнили Урожайне
16 Серпня 2023 07:10

За минулу добу на фронті відбулось 30 зіткнень
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки