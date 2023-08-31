Суспільство

РФ перекидає ППО з Курильських островів на кордон з Україною – ЗМІ

31 Серпня 2023 19:18
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росія

Росія забрала з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони, які стояли там з 2020 року, ймовірно їх перекинули для використання у війні проти України.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на супутникові знімки американської компанії MaxarTechnologies.

Зникнення систем ППО помітив військовий експерт Ю Коїдзумі з Токійського університету. Він також висловив упевненість, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки й артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, відправиться на фронт в Україні.

Що стосується ППО, то Коїдзумі зазначає, що йдеться про комплекси С-300В4. Вони були розміщені в Касатській затоці і поблизу Південно-Курильська.

У вересні минулого року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.

Коїдзумі вважає, що війська з Далекого Сходу також перекидають в Україну. За його словами, елітна морська піхотна бригада, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Ітурупу та Кунашира загинули після мобілізації.


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