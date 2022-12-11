Харків

РФ обстріляла чотири райони Харківщини, постраждав чоловік

11 Грудня 2022 11:53
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обстріли, харків

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по 12 населених пунктах області. В зоні ураження опинилися прикордонні райони та Куп’янщина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram 11 грудня.

Окупанти обстрілювали Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський та Харківський райони.

“Зокрема у населених пунктах Західне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрелеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб. Унаслідок обстрілів у селі Підлиман в Ізюмському районі отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано у важкому стані”, – йдеться в повідомленні.

В області триває гуманітарне розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.



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