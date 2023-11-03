РФ частково зруйнувала будівлю транспортного коледжу у Харкові

У Харкові внаслідок нічної атаки російської армії з безпілотників пошкоджена будівля “Харківського коледжу транспортних технологій”. У будівлі частково зруйнований третій та другий поверхи.

На час робіт з демонтажу конструкцій, що можуть впасти з будівлі, знімуть контактну мережу, трамваї на ділянці не ходитимуть, сказав міський голова Ігор Терехов. Також він додав, що в Основ’янському районі частково немає світла, але назвав ці відключення локальними.

“Цю будівлю розберуть, потім її будуть відновлювати. Рух трамваїв поки неможливо відкрити”, — сказав Терехов.