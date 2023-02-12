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Резніков оцінив можливості наступу РФ на Одесу з моря

12 Лютого 2023 12:09
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одеса, Резніков, рф

Українські воїни позбавили російських окупантів панування в Чорному морі. Станом на зараз підійти з моря до Одеси в росіян немає жодного шансу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції в Одесі, повідомляє ВМС ЗСУ.

“Для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських “Нептунів”, коли за відомою всім адресою крейсер “Москва” пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси “Гарпун”, тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу”, — відповів на запитання про потенційні ризики для південних регіонів України від можливого масштабного контрнаступу РФ Резніков.

За його словами, підійти суходолом в окупантів не вийшло ще минулого разу, а наразі завдяки захисникам України росіяни відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

Водночас, на лівобережних територіях півдня України наразі ситуація більш напружена.

“Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена”, — додав голова Міноборони. 


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