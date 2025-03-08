Економіка

Reuters: Україна збільшила виробництво сталі
8 Березня 2025 15:06
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Сталевар працює на виробничому майданчику металургійного комбінату «Запоріжсталь», 9 жовтня 2023 року / Фото Reuters
Сталевар працює на виробничому майданчику металургійного комбінату «Запоріжсталь», 9 жовтня 2023 року / Фото Reuters

Україна показала зростання виробництва сталі в перші два місяці 2025 року, незважаючи на втрату ключової для галузі шахти з видобутку коксівного вугілля в Покровську. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані українського союзу виробників сталі.

Українська металургійна компанія «Метінвест» призупинила роботу єдиної в Україні шахти з видобутку коксівного вугілля, посилаючись на погіршення безпекової ситуації в міру просування російських військ.

Виробництво сталі в січні-лютому 2025 року зросло на 9,9% до 1,18 млн метричних тонн, свідчать дані.

Виробництво сталі постраждало після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, яке призвело до руйнування провідних сталеливарних заводів.

Україна, яка раніше була великим виробником і експортером сталі, повідомила про падіння виробництва на 70,7% у 2022 році до 6,3 млн тонн. У 2023 році воно знизилося до 6 мільйонів тонн, але у 2024 році зросло до 7,58 мільйона.

Профспілка сталеливарників заявляла в жовтні, що потенційне закриття Покровського рудника може призвести до зниження виробництва сталі до 2-3 мільйонів тонн у 2025 році.

Виробники заявили, що сподіваються знайти коксівне вугілля в інших регіонах України, якщо шахту захоплять російські війська, але знадобиться імпорт, що призведе до зростання витрат.


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